Слідчий Нацполіції Києва упіймався на хабарі $3 тис. - ДБР. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила перший заступник директора Держбюро розслідувань Ольга Варченко в Фейсбуці.

"Пропрацювавши в поліції лише рік, слідчий, очевидно, вирішив поліпшити свої фінансові справи, користуючись своїм службовим становищем. Хабар у сумі 3000 доларів США правоохоронець вимагав у підозрюваного в кримінальному провадженні за те, що не буде заарештовувати його майно, яке, за санкцією інкримінованої йому статті підлягає арешту і конфіскації на користь держави", - написала вона.

Слідчого Нацполіції затримали, коли він одержував другий транш - $2 тис., йому закидають ч. 3 ст. 368 КК України - одержання хабаря.

"Якщо його провину буде доведено, правоохоронець може потрапити за ґрати на 5-10 років із конфіскацією майна і позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю упродовж трьох років", - зазначила Варченко.

Читайте також: Затриманий на хабарі в $100 тис. директор лісгоспу на Харківщині Сиса вийшов під заставу в 5 млн грн, - адвокат





