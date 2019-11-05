Співробітники СБУ затримали слідчого Святошинського управління поліції за вимагання $3 тис. хабаря. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в СБУ.

"5 листопада 2019, співробітники спецпідрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ і слідчі ДБР під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України за участю ДВБ НП України припинили протиправну діяльність слідчого Святошинського УП ГУ НП в м. Києві, який вимагав від громадянина України неправомірну вигоду в розмірі 3000 доларів США за ненакладення арешту на майно останнього. Зараз тривають першочергові слідчі дії", - зазначило джерело в СБУ.

СБУ провела операцію у якій зловмисника затримано "на гарячому", безпосередньо в момент отримання хабаря.

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