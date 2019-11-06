Невідомі стріляли в авто активіста на Харківщині, - поліція. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, 5 листопада о 21:30 до чергової частини Великобурлуцького відділення поліції надійшла інформація від місцевого жителя. Він повідомив про те, що поблизу села Підсереднє на ґрунтовій дорозі невідомі з автомобіля здійснили кілька пострілів по його автомобілю.

На місце події виїхала група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку Великобурлуцького відділення поліції.

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Нині співробітники поліції здійснюють огляд місця події та встановлюють усі обставини. Особовий склад відділення орієнтований на розшук осіб, причетних до стрілянини.

Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.





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