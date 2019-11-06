Троє людей загинуло в ДТП на трасі "Львів-Луцьк". ФОТО

Про це повідомляє Націоналіція області, передає Цензор.НЕТ.

За даними поліції, аварія сталася близько 19:30 вечора 5 листопада між селами Сабанівка і Стоянів у Радехівському районі Львівської області.

"Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі "Шкода Рапід", яким керував 32-річний мешканець міста Луцьк Волинської області та "Сітроен Кроссер", за кермом якого перебував 30-річний житель одного з сіл Кам’янка-Бузького району. Внаслідок зіткнення водій та двоє пасажирів "Шкоди", мешканці міста Луцьк віком 34 та 38 років, від отриманих травм померли на місці події. Водій "Сітроена" з тілесними ушкодженнями госпіталізований", - повідомили в поліції.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, - караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

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