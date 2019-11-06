Поліція затримала в Херсоні кримінального авторитета за підозрою у викраденні автомобілів елітних марок. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

За даними поліції, подія відбулася першого листопада.

"Близько опівдня в "Єдиний центр 102" поліції Херсонщини зателефонувала 33-річна жителька обласного центру. Жінка розповіла, що вночі невідомі зловмисники незаконно заволоділи її автомобілем "Range Rover". В ході оперативно-розшукових заходів працівники управління карного розшуку встановили групу осіб, причетних до скоєння злочину. Ними виявилися відомі у місцевих кримінальних колах громадяни на чолі зі "смотрящим" на волі за Херсоном авторитетом", - сказано в повідомленні.

Як зазначили в поліції, затримані підозрюються в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ст.289 Кримінального кодексу України "Незаконне заволодіння транспортним засобом". Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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Під час бесіди з заявницею слідчо-оперативна група Херсонського відділу поліції з’ясувала, що ввечері 31 жовтня жінка заїхала на паркувальне місце поблизу свого будинку, поставила автівку на сигналізацію та пішла додому. Опівдні наступного дня виявилося, що автомобіль зник.

До розслідування та встановлення осіб зловмисників долучилися оперативники управління карного розшуку.

Завдяки вжитим заходам поліцейські встановили місцезнаходження автомобіля та затримали двох підозрюваних.

Як з’ясувалося, уганяв автомобілі безпосередньо організатор групи із своїм спільником. Зловмисники спеціалізувалися виключно на автомобілях престижних марок. Після незаконного заволодіння транспортний засіб ставився на відстій в один із гаражів у Дніпровському районі. Через кілька днів угонщики зв’язувалися з власником автівки та домовлялися про її повернення за окрему суму грошей.

Як розповів начальник поліції Херсонщини Олександр Прокудін, оперативники провели значний обсяг роботи і в результаті встановили, що до скоєння злочину причетний громадянин, який відомий у кримінальних колах, як "смотрящий" на волі за Херсоном.

Сьогодні ввечері працівники управління карного розшуку за підтримки бійців роти поліції особливого призначення затримали підозрюваних під час кримінального повернення угнаного "Range Rover". На теперішній час встановлено, що незаконною діяльністю вони займаються вже щонайменше два роки.

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Наразі проводяться першочергові слідчі дії. Вирішується питання про затримання підозрюваних в порядку ст.208 Кримінального кодексу України та обрання їм міри запобіжного заходу



Фото: сайт Нацполіції