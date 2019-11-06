В окупованому Донецьку відсвяткували російський "День народної єдності". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зі "святом" мешканців окупованого міста привітав ватажок незаконного збройного формування "ДНР" Денис Пушилін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії". "У всіх нас спільне героїчне минуле і любов до Батьківщини. І тепер потрібно йти обраним шляхом разом з народом Росії", - заявив він.

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Місцевий мобільний оператор "Фенікс", що працює на захопленому обладнанні компанії "Київстар", надіслав абонентам смс з привітаннями і запрошенням на "гуляння" в центрі міста. Але на площі Леніна все одно зібралося лише близько 3-4 тисяч осіб, переважно - пенсіонери та сім'ї з дітьми.

"Сірою листопадовою площею прогулювалися молоді актори - хлопці в косоворотках і дівчата в кокошниках, намагаючись веселити людей, а біля фонтану на площі поставили величезний самовар. Для корінних донеччан ця спроба створити традиційну "російську" атмосферу видається швидше комічною", - описують "свято" "Крим.Реалії".

На сцені виступали народні ансамблі. "Репертуар, природно, російський - балалайка і танці", - зазначає видання.

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Тут же продавалися й вироби від місцевих умільців, які пройшли російський "стиль-контроль". Нарешті, можна було сфотографуватися на пам'ять у фотозоні з російськими орнаментами.

Напередодні "свята" вчителі у школах в обов'язковому порядку в межах "Уроків громадянськості" тиждень пояснювали дітям - що це за свято і в чому його суть.

"День народної єдності" відзначається в Росії з 2005 року. Це свято присвячене подіям 1612 року, коли Мінін і Пожарський вигнали з Москви сили Речі Посполитої.

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