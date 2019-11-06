Рейсовий автобус "наздогнав" вантажівку на Харківській трасі і вилетів через зустрічну смугу в кювет: пасажири дивом уціліли. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє "Київ Оперативний", інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, 62-річний водій автобуса Temza, імовірно, заснув, через що скоїв зіткнення з вантажівкою марки Mercedes, наїхав на відбійник, який розділяє зустрічні потоки автодороги, і з'їхав у кювет.

Водій вантажівки, збивши відбійник з правого боку і з'їхавши в кювет, зазнав тілесних ушкоджень. Чоловіка госпіталізували.

32 пасажири і водій автобуса, на щастя, тілесних ушкоджень не зазнали.









Слідчо-оперативна група має встановити обставини цієї ДТП.

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