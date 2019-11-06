19-річний студент вистрілив у голову першокурсниці, а потім поранив себе в одному з гуртожитків Дніпра, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.

Інцидент стався 5 листопада в коридорі гуртожитку близько 21:50.

"Після пострілу в дівчину студент зайшов до своєї кімнати та вистрілив собі в груди. Неповнолітня дівчина зазнала невогнепального непроникного поранення голови та була доставлена ​​до лікарні. Стрільця також госпіталізували, зараз він під конвоєм перебуває в лікарні", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські виявили та вилучили знаряддя злочину - револьвер під патрон Флобера. Хлопця затримали в порядку ст. 208 КПК України.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Поліція встановлює та опитує свідків злочину. Сьогодні планується вручити хлопцю повідомлення про підозру у вчиненні цього злочину. Також призначено низку експертиз.

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