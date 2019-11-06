Партію товарів, ввезених в Україну поза митним контролем, вартістю понад 7 млн ​​грн вилучено з незаконного обігу на Волині. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

У межах проведення операції "Рубіж" та розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 212 ККУ країни було встановлено, що на території регіону здійснюється накопичення та реалізація товарів, ввезених в Україну поза митним контролем.

Побутова хімія, продовольчі та інші товари, ввезені на митну територію України подрібненими партіями за так-званою "схемою піджаків", у подальшому реалізовувались через підконтрольні організаторам незаконної діяльності торгові об’єкти та мережу інтернет за готівкові кошти без сплати податків.

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На підставі ухвал суду проведено обшуки за місцями накопичення та реалізації вказаної продукції, за результатами яких з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання партію товарів, ввезених поза митним контролем, вартістю понад 7 млн грн, а також готівкові кошти в сумі 29 тис. 450 грн, чорнові записи та інші докази незаконної діяльності.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучені ТМЦ.











Триває слідство.