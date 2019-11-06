Опубліковано текст вітального листа Трампа Зеленському: "Хочу запросити вас на зустріч у Білому домі". ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання The Daily Beast, в розпорядження якого потрапила копія цього листа.

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"США та Україна - вірні партнери, які працюють разом для реалізації спільного бачення стабільної, процвітаючої і демократичної України, інтегрованої до євроатлантичної спільноти. Наше партнерство ґрунтується на ідеї, що вільні громадяни повинні мати можливість реалізувати свої демократичні права, вибирати свою долю і жити в мирі, - написав Трамп. - Успіх України є прикладом тріумфу демократії над відроджуваним деспотизмом. Підтримка США суверенітету і територіальної цілісності України непохитна".

Крім цього, в листі президент США запросив Зеленського зустрітися з ним у Білому домі, як тільки вони зможуть підібрати відповідний час.

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Водночас посол США в ЄС Гордон Сондленд повідомив, що після зустрічі з Трампом 23 травня за підсумками візиту на інавгурацію Зеленського, він залишив Білий дім з явним усвідомленням того, що президент США не був налаштований на діалог з Києвом.

"[Трамп] говорив про Україну на нашій зустрічі, але я думаю, що незабаром після цього він, по суті, направив беззастережне запрошення президенту Зеленському відвідати його в Білому домі. Лист мене трохи збентежив, тому що це абсолютно не відповідало позиції президента", - зазначив Сондленд у своїх свідченнях у справі про імпічмент Трампа.

Як з'ясувалося пізніше, візит Зеленського в США і надання військової допомоги Україні були пов'язані лише з одним - заявою Києва про розслідування щодо Джо Байдена і його сина.

Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів з Конгресу про причини такого рішення.

Водночас Трамп і деякі американські дипломати намагалися домогтися від України розслідування проти Гантера Байдена, сина одного з головних політичних конкурентів американського президента.

Тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор у своїх свідченнях у Конгресі США у справі про імпічмент Трампа підтвердив, що американський президент особисто наказав призупинити надання Україні військової допомоги