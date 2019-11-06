МВС системно гарантуватиме безпеку журналістів, - Геращенко. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив сьогодні, 6 листопада, під час парламентських слухань на тему: "Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення".

"Політика Міністерства внутрішніх справ України полягає в тому, що влада демократичної і європейської країни, якою і є Україна, має системно вживати зусиль, щоб гарантувати безпеку журналістам і право громадян на інформацію", - заявив Антон Геращенко.

Заступник міністра внутрішніх справ також розповів, що 24 жовтня 2019 року відбулася зустріч міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з головою Національної спілки журналістів Сергієм Томіленком.

"Під час зустрічі міністр надав доручення мені, як його заступнику, та голові Національної поліції України Ігорю Клименку координувати зусилля Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції для ефективного реагування на факти перешкоджання журналістській діяльності. За дорученням Міністра відтепер відповідальні за ефективність розслідувань злочинів проти журналістів будуть регулярно звітувати перед пресою про зусилля щодо захисту представників ЗМІ. Також Арсен Аваков доручив Національній поліції оперативно реагувати на факти перешкоджання професійної діяльності журналістів і пообіцяв забезпечити персональне реагування на резонансні напади на журналістів у регіонах", - зазначив Антон Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ГПУ можуть створити підрозділ для розслідування злочинів проти журналістів, - нардеп Ткаченко

Геращенко окремо підкреслив, що вже найближчим часом на офіційному сайті МВС з’явиться окремий розділ, де можна буде подивитися перелік зареєстрованих злочинів, вчинених проти журналістів та хід їх розслідування.

"Звертаюсь до всіх постраждалих журналістів та закликаю їх обов’язково звертатися до правоохоронних органів у випадку перешкоджання вашій законній професійній діяльності. Злочини проти безпеки журналістів не повинні залишатися безкарними і правоохоронна система має забезпечити належне розслідування таких справ",- додав заступник міністра.

У відомстві зазначили, що протягом 9 місяців 2019 року слідчими Національної поліції зареєстровано 158 кримінальних правопорушень. За результатами проведеного розслідування за вказаний період часу до суду направлено обвинувальні акти у 10 кримінальних провадженнях за 12 кримінальними правопорушеннями. У 156 кримінальних правопорушеннях протягом звітного періоду слідчими прийнято рішення про їх закриття. Рішення про закриття погоджено з органами прокуратури.



Фото: сайт МВС

Як повідомлялося раніше, МВС щоквартально звітуватиме про розслідування злочинів проти журналістів.