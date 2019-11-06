Прикордонники виявили арсенал боєприпасів на Одещині. ФОТО

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"У міжнародному морському пункті контролю "Визирка" прикордонники Одеського загону виявили 400 боєприпасів різного калібру. Автомобіль прибув на теплоході зі Сполучених Штатів Америки", - сказано в повідомленні.

Крім того, 24 патрони калібру 5,45х18 мм російського виробництва прикордонники Ізмаїльського загону виявили в пункті пропуску "Виноградівка".

Водій, громадянин Румунії, заховав їх під підлокітником сидінь автівки нідерландської реєстрації. Чоловік пояснив, що перед поїздкою в Україну забувся витягнути з салону авта зазначені бойові набої. Також румун пред’явив дозвіл на носіння вогнепальної зброї", - зазначили у відомстві.

Так, набої вилучено встановленим порядком. За цими фактами повідомлено Нацполіцію.

Також дивіться: Грибник знайшов схованку з гранатометами і патронами до АК в лісопосадці на Дніпропетровщині, - Нацполіція. ФОТО