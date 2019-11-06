Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
06.11.19 15:37

Прикордонники виявили арсенал боєприпасів на Одещині. ФОТО

Співробітники Державної прикордонної служби виявили два арсенали боєприпасів у міжнародному морському пункті контролю "Визирка" і в пункті пропуску "Виноградівка" Одеської області.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"У міжнародному морському пункті контролю "Визирка" прикордонники Одеського загону виявили 400 боєприпасів різного калібру. Автомобіль прибув на теплоході зі Сполучених Штатів Америки", - сказано в повідомленні.

Прикордонники виявили арсенал боєприпасів на Одещині 01

Крім того, 24 патрони калібру 5,45х18 мм російського виробництва прикордонники Ізмаїльського загону виявили в пункті пропуску "Виноградівка".

Прикордонники виявили арсенал боєприпасів на Одещині 02

Водій, громадянин Румунії, заховав їх під підлокітником сидінь автівки нідерландської реєстрації. Чоловік пояснив, що перед поїздкою в Україну забувся витягнути з салону авта зазначені бойові набої. Також румун пред’явив дозвіл на носіння вогнепальної зброї", - зазначили у відомстві.

Прикордонники виявили арсенал боєприпасів на Одещині 03

Так, набої вилучено встановленим порядком. За цими фактами повідомлено Нацполіцію.

Також дивіться: Грибник знайшов схованку з гранатометами і патронами до АК в лісопосадці на Дніпропетровщині, - Нацполіція. ФОТО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100