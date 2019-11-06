На ремонт трубопроводу на Саксаганського піде кілька днів. ФОТО

Про це заявив начальник служби моніторингу та аналізу якості надання послуг КП "Київтеплоенерго" Олександр Пелипишин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку підприємства в Facebook.

"Усунення пошкодження займе декілька днів, оскільки у зоні проведення робіт розташовані суміжні комунікації. Зокрема, теплові мережі у двох місцях перетинають електричні кабелі 110 тисяч вольт і зливова каналізація (колектор), лінії зв’язку, а також контактна лінія тролейбуса. Це суттєво ускладнює роботу фахівців, адже не дає можливості на повну силу використовувати спецтехніку. Працівникам доводиться виконувати багато робіт вручну", - пояснив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Фонтан окропу на Саксаганського", - прорив труби в центрі Києва. ДЕТАЛЬНИЙ ФОТОрепортаж

За словами Пелипишина, наразі проводиться заміна пошкодженої ділянки трубопроводу. Завершення робіт із відновленням асфальтного покриття планується 8 листопада 2019 року.

Навколишні будинки поки перепідключили на інші тепломагістралі.

Нагадаємо, у вівторок, 5 листопада в центрі Києва, на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського прорвало трубу з гарячою водою. Кілька автомобілів провалилися під асфальт.

Також дивіться: У центрі Києва прорвало трубу з гарячою водою. Кілька машин провалилося під асфальт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж







