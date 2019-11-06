Інваліда війни Інну Грищенко (Пуму) залишили під вартою без права внесення застави. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Інна Грищенко в залі суду запевнила, що не причетна до злочину, а також попросила суддів звернути увагу на стан її здоров'я. На передовій у районі Широкиного Пума отримала поранення в ногу, і її кінцівка досі потребує постійного лікування.

Однак, під час нинішнього засідання Печерський суд вирішив залишити Інну Грищенко під вартою на 60 діб без права внесення застави.

З арештом Пуми також був безпосередньо пов'язаний обшук, який пройшов у київській піцерії Veterano Pizza, де підозрювана свого часу працювала. Також обшук був у Дмитра Терещенка, помічника засновника закладу Леоніда Остальцева.

"... На виході маємо: жодних звинувачень Дімі (Дмитрові Терещенку, - ред.) немає, жодних звинувачень до "Veterano" немає, ні хріна вони не знайшли, просто неприємно. Я розумію, що є підозра щодо Влада Грищенка, але Дмитро Терещенко є моїм помічником і ми всі спілкувалися з Владом. Чому історія до Діми - незрозуміло. Найдивовижніше - те, що наш чесний Печерський суд видав постанову на обшук піцерії", - прокоментував ситуацію Леонід Остальцев на відео, яке він розмістив на своїй сторінці в Facebook.

Більш ніж за місяць до обшуків і до арешту Пуми, 24 вересня цього року, був затриманий її чоловік Влад Грищенко, доброволець, кіборг із позивним Буча. Влад Грищенко, як і його дружина, пішов на фронт добровольцем на самому початку війни. Був сапером. Проходив службу в ДУК, пізніше - в 95 аеромобільній бригаді. Дружина Влада Грищенка у справі раніше проходила як свідок.

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На думку прокуратури, замах на вбивство Івано-Франківського бізнесмена був замовним. Як стверджує слідство, Влад Грищенко встановив на колесі автомобіля бізнесмена вибуховий пристрій, який мав спрацювати, коли машина почне рухатися. Однак, вибуховий пристрій не спрацював, відпавши від колеса. Як стверджує прокуратура, особа, на яку було скоєно замах, виявила його вже після повернення додому - і відразу звернулася в правоохоронні органи.







