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07.11.19 07:43

У Києві підірвали машину директора фармфірми Ігоря Сала: охоронець Єрченко загинув, двоє пасажирів, зокрема сам бізнесмен, зазнали поранень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок вибуху в автомобілі на Брест-Литовському шосе загинув охоронець С. Єрченко, двоє пасажирів - Сергій Воловик та Ігор Сало - зазнали тілесних ушкоджень. У столиці введено спеціальну поліцейську операцію. Увага! Фотографії не рекомендуються до перегляду людям з нестійкою психікою, дітям та вагітним жінкам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

У Києві підірвали машину директора фармфірми Ігоря Сала: охоронець Єрченко загинув, двоє пасажирів, зокрема сам бізнесмен, зазнали поранень 01
У Києві підірвали машину директора фармфірми Ігоря Сала: охоронець Єрченко загинув, двоє пасажирів, зокрема сам бізнесмен, зазнали поранень 02
У Києві підірвали машину директора фармфірми Ігоря Сала: охоронець Єрченко загинув, двоє пасажирів, зокрема сам бізнесмен, зазнали поранень 03

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За інформацією Управління комунікації Національної поліції України, близько 21:40 поліцейські отримали повідомлення про те, що у Святошинському районі вибухнув "Мерседес". Коли на місце події прибули поліцейські, з’ясувалося, що водій автомобіля загинув, ще двоє пасажирів зазнали тілесних ушкоджень. Окрім того, пошкоджено транспортний засіб, який у момент вибуху був неподалік.

За попередньою інформацією, до цієї події може бути причетний мотоцикліст. Для його розшуку та затримання введено спеціальну поліцейську операцію.

У Києві підірвали машину директора фармфірми Ігоря Сала: охоронець Єрченко загинув, двоє пасажирів, зокрема сам бізнесмен, зазнали поранень 04
У Києві підірвали машину директора фармфірми Ігоря Сала: охоронець Єрченко загинув, двоє пасажирів, зокрема сам бізнесмен, зазнали поранень 05

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