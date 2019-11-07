У центрі Львова побилися майже сто футбольних фанатів з України, Франції та Німеччини: травмовано двох поліцейських. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, 6 листопада, близько 23:15 на оперативну лінію "102" до поліції надійшло повідомлення про масову бійку, яка відбувається на площі Галицькій у Львові.

На місце події негайно були скеровані екіпажі Управління патрульної поліції, бійці спецпідрозділу ТОР, Управління поліції охорони, слідчо-оперативна група та працівники інших підрозділів поліції Львівщини.

Поліцейські припинили бійку, участь у якій брали близько ста осіб - футбольні фанати з України, Франції та Німеччини. У відділ поліції доставлено дванадцятьох учасників бійки - з них четверо львів'ян віком 20-22 роки, інші - іноземці.

Під час припинення правопорушення травмовано двох поліцейських, а також пошкоджено два службові автомобілі.

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Правоохоронці встановлюють обставини події та особи учасників бійки. Вирішується питання правової кваліфікації.