У під'їзді однієї з багатоповерхівок на Львівщині вибухнула граната, постраждалих немає, - поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації обласної Національної поліції.
За даними поліції, вчора, 6 листопада, близько 23:35 до Стрийського відділу поліції надійшло повідомлення від жителя однієї з багатоповерхівок, розташованої на вулиці Сковороди в райцентрі, про вибух у під'їзді будинку.
Як встановили правоохоронці, на сходовій клітці між другим і третім поверхами вибухнула граната, тип якої буде встановлено під час проведення експертизи. Постраждалих унаслідок вибуху немає.
Поліцейські встановлюють обставини події та особу зловмисника (зловмисників), причетного до скоєння кримінального злочину.
Вирішується питання правової кваліфікації.