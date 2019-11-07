У під'їзді однієї з багатоповерхівок на Львівщині вибухнула граната, постраждалих немає, - поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації обласної Національної поліції.

За даними поліції, вчора, 6 листопада, близько 23:35 до Стрийського відділу поліції надійшло повідомлення від жителя однієї з багатоповерхівок, розташованої на вулиці Сковороди в райцентрі, про вибух у під'їзді будинку.

Як встановили правоохоронці, на сходовій клітці між другим і третім поверхами вибухнула граната, тип якої буде встановлено під час проведення експертизи. Постраждалих унаслідок вибуху немає.

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Поліцейські встановлюють обставини події та особу зловмисника (зловмисників), причетного до скоєння кримінального злочину.

Вирішується питання правової кваліфікації.