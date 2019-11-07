Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
07.11.19 08:50

У під'їзді однієї з багатоповерхівок на Львівщині вибухнула граната, постраждалих немає, - поліція. ФОТО

У під'їзді одного із житлових багатоповерхових будинків у м. Стрий Львівської області вибухнула граната, постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації обласної Національної поліції.

За даними поліції, вчора, 6 листопада, близько 23:35 до Стрийського відділу поліції надійшло повідомлення від жителя однієї з багатоповерхівок, розташованої на вулиці Сковороди в райцентрі, про вибух у під'їзді будинку.

У підїзді однієї з багатоповерхівок на Львівщині вибухнула граната, постраждалих немає, - поліція 01

Як встановили правоохоронці, на сходовій клітці між другим і третім поверхами вибухнула граната, тип якої буде встановлено під час проведення експертизи. Постраждалих унаслідок вибуху немає.

Також читайте: У жовтні українці добровільно здали в поліцію 7,7 тис. одиниць зброї і 489 гранат, - МВС

Поліцейські встановлюють обставини події та особу зловмисника (зловмисників), причетного до скоєння кримінального злочину.

У підїзді однієї з багатоповерхівок на Львівщині вибухнула граната, постраждалих немає, - поліція 02

Вирішується питання правової кваліфікації.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100