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07.11.19 09:56

Громадянин РФ, який перебуває в розшуку, втік дорогою з аеропорту "Бориспіль" до ізолятора, - поліція. ФОТО

Громадянина Російської Федерації, який розшукується правоохоронними органами своєї держави за скоєння низки злочинів, затримали в аеропорту "Бориспіль" прикордонники спільно зі співробітниками Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції в Київській області.

Для подальшої екстрадиції у країну походження щодо 51-річного іноземця складено протокол затримання особи відповідно до ст. 208 КПК України для утримання його в ізоляторі тимчасового тримання до ухвалення рішення судом.

Однак під час доправлення іноземця-зловмисника до ІТТ, він скоїв втечу.

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Громадянин РФ, який перебуває в розшуку, втік дорогою з аеропорту Бориспіль до ізолятора, - поліція 01

Був одягнений: спортивний костюм чорного кольору, коричнева куртка.

Прикмети: зріст 170 см, худорлявої статури, вибриті скроні, коротке русяве волосся у формі повздовжньої смуги, коротка борода чорного кольору.

"Шановні громадяни! Всім, хто володіє інформацією про розшукуваного втікача, або знає про його місцеперебування, прохання зателефонувати на лінію 102! Анонімність гарантується! За фактом втечі особи з-під варти керівництвом поліції Київщини призначено службове розслідування", - йдеться в повідомленні.

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