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07.11.19 11:15

"Укрзалізниця" відкрила ще два зали очікування для українських воїнів на вокзалах Вінниці і Маріуполя. ФОТО

"Укрзалізниця" відкрила ще два зали очікування для військовослужбовців на залізничних вокзалах в Маріуполі та Вінниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов у Facebook.

Він зазначив, що такі зали вже працюють цілодобово на п'яти інших вокзалах України (Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпро). Всі вони переобладнані з колишніх депутатських залів.

Укрзалізниця відкрила ще два зали очікування для українських воїнів на вокзалах Вінниці і Маріуполя 01
Фото: Кравцов/Facebook

Як повідомлялося раніше, в таких залах можуть відпочивати військовослужбовці (учасники бойових дій на Донбасі) за наявності посвідчення, документа, що посвідчує особу і квитка на поїзд (крім приміського сполучення).

Для комфорту відвідувачів є кімнати для прийому їжі, санвузли, душ, місця для сидіння, телевізори, холодильники, розетки для зарядки мобільних пристроїв, доступ до інтернету.

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Укрзалізниця відкрила ще два зали очікування для українських воїнів на вокзалах Вінниці і Маріуполя 02

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