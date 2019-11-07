Суддю в Сумах впіймали на хабарі в $2 тис., який йому принесли в банці з-під зеленого горошку. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

За ці кошти служитель Феміди обіцяв ухвалити на користь громадянина судове рішення у двох справах про адміністративні правопорушення.

Під час обшуків, які було проведено 7 листопада 2019 року на підставі ухвал слідчого судді Вищого антикорупційного суду, правоохоронці виявили та вилучили грошові кошти, що були отримані суддею як неправомірна вигода.

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Досудове розслідування триває. Вирішуються питання щодо повідомлення судді про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, а також про його тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.





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