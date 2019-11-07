Росіянина, який утік під час транспортування в СІЗО, затримали в полі під Васильковом. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Так, на пошуки втікача було піднято по тривозі особовий склад Васильківського відділу поліції, залучено додаткові сили з довколишніх територіальних підрозділів поліції, задіяні піші та автопатрулі, спецпризначенці та кінологи.

Зазначається, що жителі Василькова помітили на околиці міста невідомого чоловіка, який біг, і відразу повідомили пішим нарядам поліції.

Бійці спецпідрозділу тактико-оперативного реагування та бійці полку поліції спеціального призначення швидко наздогнали втікача в полі і затримали.

Після цього затриманого доставили в ізолятор тимчасово тримання, де він чекатиме рішення суду про обрання запобіжного заходу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Засудженого за вбивство, який утік із колонії в Миколаївській області, затримано, - прокуратура. ФОТО









Крім того, іноземець тепер відповідатиме згідно із законодавством України за втечу з-під варти. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 393 (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до п'яти років.