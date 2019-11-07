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07.11.19 13:10

Росіянина, який утік під час транспортування в СІЗО, затримали в полі під Васильковом. ФОТОрепортаж

Зловмисника із Росії, який втік з-під варти під час переміщення в ізолятор тимчасового утримання, затримано в районі міста Василькова на Київщині.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Так, на пошуки втікача було піднято по тривозі особовий склад Васильківського відділу поліції, залучено додаткові сили з довколишніх територіальних підрозділів поліції, задіяні піші та автопатрулі, спецпризначенці та кінологи.

Зазначається, що жителі Василькова помітили на околиці міста невідомого чоловіка, який біг, і відразу повідомили пішим нарядам поліції.

Бійці спецпідрозділу тактико-оперативного реагування та бійці полку поліції спеціального призначення швидко наздогнали втікача в полі і затримали.

Після цього затриманого доставили в ізолятор тимчасово тримання, де він чекатиме рішення суду про обрання запобіжного заходу.

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Росіянина, який утік під час транспортування в СІЗО, затримали в полі під Васильковом 01
Росіянина, який утік під час транспортування в СІЗО, затримали в полі під Васильковом 02
Росіянина, який утік під час транспортування в СІЗО, затримали в полі під Васильковом 03
Росіянина, який утік під час транспортування в СІЗО, затримали в полі під Васильковом 04

Крім того, іноземець тепер відповідатиме згідно із законодавством України за втечу з-під варти. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 393 (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до п'яти років.

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