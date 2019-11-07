Пожежа в готелі в центрі Одеси: полум'я охопило стіни і дах. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

"На Лідерсовському бульварі сталося займання зовнішньої обшивки з 2-го по 6-й поверхи в готелі "M1 Club Hotel"... Було встановлено, що горить зовнішня обшивка будівлі готелю і дах загальною площею близько 80 кв. м. Персонал і відвідувачі готелю були евакуйовані адміністрацією установи до прибуття підрозділів ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Інформація про пожежу надійшла рятувальникам о 13:16, о 13:23 вони прибули на місце події і локалізували пожежу о 13:45, а о 13:51 повністю його ліквідували. "Загиблих і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Уночі в Рівному горів ресторан: серйозно постраждав охоронець закладу, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

До ліквідації пожежі залучалися 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 35 рятувальників особового складу. Причина пожежі встановлюється.



