Суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження проти Труби. ДОКУМЕНТ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо", про це йдеться в ухвалі суду від 6 листопада 2019 року.

До суду звернувся громадянин Гец І.В. зі скаргою про кримінальне правопорушення, вчинене директором Державного бюро розслідування Романом Трубою за ч. 3 ст. 382 КК України (невиконання судового рішення).

В листі позивача до НАБУ йдеться про те, що Труба вчинив кримінально-карні протиправні дії. Дії з метою забезпечення уникнення кримінальної відповідальності Сумської обласної державної адміністрації за вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 367 КК України "Службова недбалість". Йдеться про розподіл у 2015-2019 роках між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня бюджетних асигнувань держфонду регіонального розвитку у сумі 661,1 мільйон гривень, на підставі тих інвестиційних проектів, необхідність реалізації яких була необгрунтована, відповідно до закону, що спричинило нанесенню державі збитків у розмірі приблизно 318,1 мільйонів гривень.

При цьому, до тих керівних службових осіб Сумської обласної державної адміністрації, що вчинили цей злочин, безпосередньо належав на цей час перший заступник міністерства розвитку громад та територій Живицький Д.О. Тоді він обіймав посаду керівника апарату Сумської ОДА.







