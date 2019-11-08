Патрульні затримали палія автомобіля в Рівному: "Щось пішло не так, і він підпалив не тільки машину, але і себе". ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці глава патрульної поліції Рівенщині Сергій Мерчук, передає Цензор.НЕТ.

"Всі в Рівному чули про любителів підпалів, які відправляють ваші машини в пекло за чиїмось замовленням або через власну образу, так ось сьогодні вночі у цього червоного півня щось пішло не так, і він "ймовірно", як ми говоримо, підпалив не тільки машинку, але і себе, тікав, але не вийшло - екіпаж патрульних 4-ї роти наздогнав і виявив у нього ознаки причетності до цього злочину", - розповів він.

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Видання "Рівне вечірнє" повідомляє, що затриманим виявився 33-річний Тарас Наумчук. За їхніми даними, о 23:52 на вулиці Євгена Коновальця згорів "Lexus RX 330". За попередньою інформацією, "Лексус" згорів через з'ясування стосунків із сином власника автомобіля.









