Службовців ПП "Малий Березний" на Закарпатті затримано на одержанні хабаря: вимагали 1-3 тис. грн з людини за неперешкоджання митному оформленню малих партій товарів. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Правоохоронці затримали посадових осіб ПП "м. Березний" закарпатської митниці під час отримання чергової суми неправомірної вигоди за нестворення перешкод при митному оформленні товарів, що ввозяться на територію України подрібненими партіями. Сума неправомірної вигоди становила від 1000 до 3000 грн з людини.

Встановлено причетність до протиправної діяльності співробітників митниці і прикордонної служби (в т.ч. в.о. старшого зміни, головного інспектора ОТС ТП).

Проводяться слідчі дії, вирішується питання про затримання службовців, причетних до отримання неправомірної вигоди в порядку ст. 208 КПК.

Також читайте: Співробітники "главку К" СБУ затримали співробітницю НБУ Парову під час одержання $15 тис. хабаря за сприяння у видачі ліцензії на обмін валют. ФОТОрепортаж

Заходи проводяться за участю слідчих ДБР і прокуратури.





