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08.11.19 11:17

Мешканка Богуслава, яка незаконно підключилася до комунікацій, забризкала поліцейського перцевим балончиком, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У м. Богуслав Київської області власниця одного з домоволодінь забризкала перцевим балончиком поліцейського, який проводив санкціонований обшук у межах кримінального провадження за статтею КК про викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

"Обшук відбувався за участю комунальних служб. Раптово власниця помешкання напала на поліцейського з балончиком "Кобра". У результаті він зазнав хімічних опіків очей, обличчя та дихальних шляхів 1-го ступеня. Наразі постраждалий перебуває на стаціонарному лікуванні", - повідомили в Нацполіції.

Сьогодні нападниці буде оголошено підозру.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Триває досудове розслідування.

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Мешканка Богуслава, яка незаконно підключилася до комунікацій, забризкала поліцейського перцевим балончиком, - Нацполіція 01
Мешканка Богуслава, яка незаконно підключилася до комунікацій, забризкала поліцейського перцевим балончиком, - Нацполіція 02
Мешканка Богуслава, яка незаконно підключилася до комунікацій, забризкала поліцейського перцевим балончиком, - Нацполіція 03

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