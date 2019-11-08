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08.11.19 14:52

Чиновники КМДА підозрюються у зловживаннях під час будівництва великої кільцевої дороги в столиці, - СБУ. ФОТО

СБУ спільно з прокуратурою продовжують документувати протиправні дії чиновників Київської міської держадміністрації під час реалізації проєкту "Будівництво Великої Окружної дороги".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ вз посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, чиновники КМДА спільно з посадовцями комунальних та приватних підприємств мали намір привласнити значну суму коштів з майже 1 мільярда гривень, виділених з бюджету на будівництво.

Наразі у Києві відбуваються обшуки в офісі адвокатського об’єднання, яке представляє інтереси однієї з комерційних структур, задіяних у проєкті. Правоохоронці проводять слідчі дії для виявлення документації та інших доказів, що підтверджують протиправну діяльність посадовців КМДА.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

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Чиновники КМДА підозрюються у зловживаннях під час будівництва великої кільцевої дороги в столиці, - СБУ 01

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