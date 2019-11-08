"Справам Майдану - труба?": Активісти пікетували ОП з вимога недопущення розвалу розслідування справ Євромайдану. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активісти, адвокати, рідні Героїв Небесної Сотні пікетували Офіс президента Зеленського. Вони вимагають від правоохоронців збереження матеріалів і подальшого розслідування справ Євромайдану. Активісти озвучили свої вимоги, а також в рамках перформансу символічно пропустили через шредер фотографії з Євромайдану, як символ загрози справам Євромайдану в зв'язку з реорганізацією правоохоронної системи в Україні.

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Перед мітингувальниками виступив ексначальник управління спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк, адвокати сімей Героїв Небесної Сотні, рідні загиблих героїв. До мітингувальників вийшов представник Офісу президента і забрав їхні вимоги.

"10 днів тому ми направили звернення до всіх органів влади з чітким планом недопущення розвалу справ Майдану. До такого критичного стану справи довела байдужість влади та умисні дії з ліквідації розслідувань. Дедлайн виконання плану - 20.11.2019 року, коли прокуратура втрачає функції слідства та справи Майдану повинні передаватися в ДБР. Зараз жодна з вимог не виконана. Управління в ДБР не створено. Відповідний закон не прийнятий і навіть не внесені необхідні зміни в законопроєкт. Підкреслюємо - запобігти катастрофічним наслідкам можна тільки чіткими, швидкими, скоординованими діями органів влади. Відповідальним за таку координацію є Президент", - заявили організатори мітингу.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ