503-й батальйон морської піхоти відсвяткував дворічний ювілей у Маріуполі. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт маріупольської міськради.

"Завдяки вам маріупольці можуть виховувати своїх дітей у безпеці. Місто живе повноцінним життям. За це ви платите високу ціну, ризикуючи життям. Ми пам'ятаємо та цінуємо ваші подвиги. Ми віримо, що Україна і Маріуполь будуть сильними та процвітаючими", - зазначив Михайло Когут.

На захід прийшли сім'ї, друзі військовослужбовців і маріупольські школярі. Для гостей підготували виставку військової техніки та польову кухню. В ході святкування, на території дислокації батальйону, був відкритий монумент загиблим морським піхотинцям.

"Наш батальйон ґрунтується на трьох складових: "гострі ікла", надійність та цілодобова готовність до виконання службових обов'язків. Ми захищали, захищаємо і будемо захищати нашу країну", - розповів командир 503 окремого батальйону морської піхоти Вадим Сухаревский.









