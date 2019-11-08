Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
08.11.19 21:04

503-й батальйон морської піхоти відсвяткував дворічний ювілей у Маріуполі. ФОТО

8 листопада 503-й окремий батальйон морської піхоти, що дислокується в Маріуполі, відзначає два роки з дня створення. Привітав військовослужбовців перший заступник міського голови Михайло Когут. Він вручив їм подяки та пам'ятні подарунки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт маріупольської міськради.

"Завдяки вам маріупольці можуть виховувати своїх дітей у безпеці. Місто живе повноцінним життям. За це ви платите високу ціну, ризикуючи життям. Ми пам'ятаємо та цінуємо ваші подвиги. Ми віримо, що Україна і Маріуполь будуть сильними та процвітаючими", - зазначив Михайло Когут.

На захід прийшли сім'ї, друзі військовослужбовців і маріупольські школярі. Для гостей підготували виставку військової техніки та польову кухню. В ході святкування, на території дислокації батальйону, був відкритий монумент загиблим морським піхотинцям.

"Наш батальйон ґрунтується на трьох складових: "гострі ікла", надійність та цілодобова готовність до виконання службових обов'язків. Ми захищали, захищаємо і будемо захищати нашу країну", - розповів командир 503 окремого батальйону морської піхоти Вадим Сухаревский.

503-й батальйон морської піхоти відсвяткував дворічний ювілей у Маріуполі 01

503-й батальйон морської піхоти відсвяткував дворічний ювілей у Маріуполі 02
503-й батальйон морської піхоти відсвяткував дворічний ювілей у Маріуполі 03
503-й батальйон морської піхоти відсвяткував дворічний ювілей у Маріуполі 04
503-й батальйон морської піхоти відсвяткував дворічний ювілей у Маріуполі 05
503-й батальйон морської піхоти відсвяткував дворічний ювілей у Маріуполі 06

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100