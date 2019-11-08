Учасників банди, які "вибивали" з людей гроші, затримали на Кіровоградщині. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Бандитів затримали на заправці під час одержання від потерпілого 10 тисяч гривень.

"У поліцію по допомогу звернувся місцевий житель. Останній повідомив, що двоє громадян вимагають у нього гроші. За його словами, чоловік має платити "данину", щоб займатися будь-якою діяльністю на території району. При цьому йому погрожували застосуванням фізичної сили в разі відмови прийняти їхню "пропозицію"", - повідомили в поліції.

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Детективи відкрили провадження за фактом вимагання та з'ясували, що одного з бандитів раніше судили за особливо тяжкий злочин.

Зараз обох членів ОЗУ затримано. Провадження розслідується за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.







