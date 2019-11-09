Український підрозділ бере участь у міжнародних навчаннях "Залізний вовк-2019" у Литві. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Основна мета навчань "Залізний вовк" - взаємодія під час планування і проведення наступальних і оборонних операцій.
Загальна кількість учасників - майже 4 тис. військовослужбовців із 11 країн НАТО, зокрема Бельгії, Чехії, Великої Британії, Естонії, США, Польщі, Норвегії, Нідерландів, Португалії, Німеччини. У навчаннях задіяно близько 1 тис. військових одиниць техніки - танків, бойових машин піхоти, бронетехніки, артилерійських знарядь.
Після теоретичних занять із використання гвинтівки HK G36 на стрільбищі українські військовослужбовці випробували вогневі можливості цієї зброї. Литовські колеги високо оцінили навченість та гарні результати українських правоохоронців.
Основна фаза навчань триватиме до 18 листопада. Повернення техніки до місць постійної дислокації заплановано на 18-22 листопада.