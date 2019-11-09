Український підрозділ бере участь у міжнародних навчаннях "Залізний вовк-2019" у Литві. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Основна мета навчань "Залізний вовк" - взаємодія під час планування і проведення наступальних і оборонних операцій.

Загальна кількість учасників - майже 4 тис. військовослужбовців із 11 країн НАТО, зокрема Бельгії, Чехії, Великої Британії, Естонії, США, Польщі, Норвегії, Нідерландів, Португалії, Німеччини. У навчаннях задіяно близько 1 тис. військових одиниць техніки - танків, бойових машин піхоти, бронетехніки, артилерійських знарядь.





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Після теоретичних занять із використання гвинтівки HK G36 на стрільбищі українські військовослужбовці випробували вогневі можливості цієї зброї. Литовські колеги високо оцінили навченість та гарні результати українських правоохоронців.







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Основна фаза навчань триватиме до 18 листопада. Повернення техніки до місць постійної дислокації заплановано на 18-22 листопада.