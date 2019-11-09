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09.11.19 08:41

Український підрозділ бере участь у міжнародних навчаннях "Залізний вовк-2019" у Литві. ФОТОрепортаж

У Литві відбуваються міжнародні навчання "Залізний вовк-2019", у яких беруть участь українські військові правоохоронці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Український підрозділ бере участь у міжнародних навчаннях Залізний вовк-2019 у Литві 01

Основна мета навчань "Залізний вовк" - взаємодія під час планування і проведення наступальних і оборонних операцій.

Загальна кількість учасників - майже 4 тис. військовослужбовців із 11 країн НАТО, зокрема Бельгії, Чехії, Великої Британії, Естонії, США, Польщі, Норвегії, Нідерландів, Португалії, Німеччини. У навчаннях задіяно близько 1 тис. військових одиниць техніки - танків, бойових машин піхоти, бронетехніки, артилерійських знарядь.

Український підрозділ бере участь у міжнародних навчаннях Залізний вовк-2019 у Литві 02
Український підрозділ бере участь у міжнародних навчаннях Залізний вовк-2019 у Литві 03

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Після теоретичних занять із використання гвинтівки HK G36 на стрільбищі українські військовослужбовці випробували вогневі можливості цієї зброї. Литовські колеги високо оцінили навченість та гарні результати українських правоохоронців.

Український підрозділ бере участь у міжнародних навчаннях Залізний вовк-2019 у Литві 04
Український підрозділ бере участь у міжнародних навчаннях Залізний вовк-2019 у Литві 05
Український підрозділ бере участь у міжнародних навчаннях Залізний вовк-2019 у Литві 06

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Основна фаза навчань триватиме до 18 листопада. Повернення техніки до місць постійної дислокації заплановано на 18-22 листопада.

Український підрозділ бере участь у міжнародних навчаннях Залізний вовк-2019 у Литві 07

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