Легковик виїхав на зустрічну і врізався в КамАЗ на Житомирщині - троє загиблих. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в ГУНП у Житомирській області.
Зазначається, що аварія сталася вранці 9 листопада в селі Лісова Слобідка. За попередньою інформацією, водій автомобіля "Запорожець" не впорався з керуванням на заокругленій ділянці слизької дороги і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою.
Унаслідок ДТП загинув 41-річний водій, а також два пасажири легковика - жінка, 1974 р.н., і дитина, 2005 р.н. Ще одну пасажирку, 2000 р.н., із травмами забрала швидка допомога.
Поліцейські проводять першочергові заходи щодо встановлення всіх обставин події.