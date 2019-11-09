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09.11.19 14:08

Легковик виїхав на зустрічну і врізався в КамАЗ на Житомирщині - троє загиблих. ФОТОрепортаж

На Житомирщині в Бердичівському районі легковик врізався в КамАЗ. Унаслідок ДТП три людини загинули на місці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в ГУНП у Житомирській області.

Зазначається, що аварія сталася вранці 9 листопада в селі Лісова Слобідка. За попередньою інформацією, водій автомобіля "Запорожець" не впорався з керуванням на заокругленій ділянці слизької дороги і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою.

Унаслідок ДТП загинув 41-річний водій, а також два пасажири легковика - жінка, 1974 р.н., і дитина, 2005 р.н. Ще одну пасажирку, 2000 р.н., із травмами забрала швидка допомога.

Поліцейські проводять першочергові заходи щодо встановлення всіх обставин події.

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Легковик виїхав на зустрічну і врізався в КамАЗ на Житомирщині - троє загиблих 01
Легковик виїхав на зустрічну і врізався в КамАЗ на Житомирщині - троє загиблих 02
Легковик виїхав на зустрічну і врізався в КамАЗ на Житомирщині - троє загиблих 03

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