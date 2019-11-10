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10.11.19 10:30

Злочинця, який утік з-під конвою на Луганщині, затримали. ФОТО

Правоохоронці в Новоайдарському районі Луганської області знайшли та затримали раніше судимого злочинця, який утік під час конвоювання.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Луганської області, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, поліцейські виявили втікача в покинутому нежилому будинку в селі Співаківка Новоайдарського району, де він переховувався.

Злочинця, який утік з-під конвою на Луганщині, затримали 01

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Нагадаємо, раніше судимий чоловік втік під час конвоювання в ізолятор тимчасового утримання в місті Старобільськ. Він підозрюється в злочинах за ст. 186 КК України (грабіж).

Тепер злочинець буде відповідати ще й за втечу з-під варти (ст. 393 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до п'яти років.

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