П'яна жінка пом'яла 5 автомобілів на парковці в Боярці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент комунікації поліції Київської області.

"Біля багатоповерхівки жінка не впоралася з керуванням і в’їхала у офіційну парковку, де пошкодила 5 авто місцевих мешканців. Порушниця при свідках відмовилася від проходження тесту на алкоголь. Правоохоронці доставили її до лікарні для медичного освідчення, але і там жінка не дала згоди", - йдеться у повідомленні.

Її автомобіль вилучено та доправлено на штрафмайданчик. Поліцейські склали адмінпротокол за ст. 130 (Керування транспортними засобами у стані сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зловмисниці загрожує стягнення штрафу у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

Тривають слідчі дії.

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