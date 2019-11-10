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10.11.19 20:11

П'яна жінка пом'яла 5 автомобілів на парковці в Боярці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

33-річна водійка намагалася припаркуватися, але не впоралася з керуванням. А після того двічі відмовилася проходити тест на алкогольне сп'яніння.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент комунікації поліції Київської області.

"Біля багатоповерхівки  жінка не впоралася з керуванням і в’їхала у офіційну парковку, де пошкодила 5 авто місцевих мешканців. Порушниця при свідках відмовилася від проходження тесту на алкоголь. Правоохоронці доставили її до лікарні для медичного освідчення, але і там жінка не дала згоди", - йдеться у повідомленні.

Її автомобіль вилучено та доправлено на штрафмайданчик. Поліцейські склали адмінпротокол за ст. 130 (Керування транспортними засобами у стані сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зловмисниці загрожує стягнення штрафу у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

Тривають слідчі дії.

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Пяна жінка помяла 5 автомобілів на парковці в Боярці 01
Пяна жінка помяла 5 автомобілів на парковці в Боярці 02
Пяна жінка помяла 5 автомобілів на парковці в Боярці 03

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