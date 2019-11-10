Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
10.11.19 20:45

Українці Назарова й Нікітін виграли турнір зі спортивних танців на льоду в Чехії. ФОТО

Український дует Олександра Назарова/Максим Нікітін став переможцем міжнародного турніру зі спортивних танців на льоду Pavel Roman Memorial, який завершився в чеському місті Оломоуц.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ритмічний танець наші фігуристи виграли з мінімальною перевагою - трохи більше, ніж півбала - над польськими спортсменами Юстиною Плутовською та Джеремі Флеміном. Але у довільному вони не залишили своїм суперникам жодного шансу, відкатавши програму емоційно, на хорошій швидкості та продемонструвавши високу якість виконання елементів.

За свій довільний прокат Олександра та Максим отримали 108.53 балів, а за підсумками двох танців - 175.76 балів. Плутовська/Флемін залишилися на другому місці – 164.05. Третя позиція у представників Німеччини Аманди Петерсон/Максміліана Пфістерера – 148.04. Нагадаємо, у нинішньому сезоні Олександра Назарова та Максим Нікітін стали бронзовими призерами двох етапів серії Челленджер - Lombardia Trophy в Італії та Ice Star в Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська фігуристка Шаботова стала срібним призером міжнародного турніру в Ризі

Українці Назарова й Нікітін виграли турнір зі спортивних танців на льоду в Чехії 01

 Учні харківського тренера Галини Чурілової виграли також міжнародний турнір Mezzaluna Cup в Італії.

Також читайте: Українська фігуристка Шаботова стала срібним призером міжнародного турніру в Ризі

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100