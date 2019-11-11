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11.11.19 13:03

Шкільний автобус потрапив у ДТП на Львівщині: десятьох дітей віком від 6 до 14 років госпіталізовано, - поліція. ФОТО

Поліцейські встановлюють обставини зіткнення "Опеля" зі шкільним автобусом у Львівській області. Десять дітей доставлено в лікарню для медичного огляду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 11 листопада, близько 8:30 на автодорозі "Львів-Тернопіль" біля села Підберізці Пустомитівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися автомобіль "Опель", яким керував 25-річний житель Пустомитівського району, та автобус "Школярик" під керуванням 59-річного місцевого жителя.

Шкільний автобус потрапив у ДТП на Львівщині: десятьох дітей віком від 6 до 14 років госпіталізовано, - поліція 01

У лікарню доставлено шестирічного хлопчика, пасажира "Опеля" і дев'ятьох пасажирів "Школярика" - учнів одного з навчальних закладів Пустомитівського району віком від 7 до 14 років. Зараз медики уточнюють їхні діагнози.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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