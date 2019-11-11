Контррозвідка СБУ викрила нарахування незаконних соцвиплат жителям ОРДЛО, серед яких найманці РФ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Організував протиправну схему переселенець із Луганщини, який тривалий час проживає в Харкові. За грошову винагороду ділок пропонував мешканцям тимчасово окупованих територій сприяння в протиправному нарахуванні пенсій та інших видів державної соціальної допомоги. За сприяння співробітників управлінь пенсійного фонду, праці та соціального захисту населення, а також працівників банківських установ ділок оформлював документи на громадян, які постійно проживають в ОРДЛО. Серед них виявлено бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР", а також померлих осіб", - йдеться в повідомленні.

Під час восьми обшуків за місцями проживання фігурантів справи вилучено понад 800 незаконно оформлених банківських карток та документи, які доводять багатомільйонні оборудки із соціальними виплатами.

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Наразі організатору протиправної схеми повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії для з`ясування реальних масштабів оборудки та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Викриття незаконної схеми здійснювалось під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.