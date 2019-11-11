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11.11.19 15:01

В управлінні Нацполіції в Одесі обвалилася стеля: постраждали двоє поліцейських, у одного з них струс мозку і перелом обох ніг. ФОТО

Сьогодні вранці в будівлі головного управління поліції Одеської області, що на Єврейській, 12, над центральними сходами обвалилася стеля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думская".

У пресслужбі ГУНП підтвердили інцидент.

"Постраждали двоє поліцейських, які йшли сходами, - коментує керівник пресслужби відомства Любов Гордієвська. - Їх госпіталізували з травмами - що це за травми, поки не готові сказати. На місці зараз працює ДСНС".

В управлінні Нацполіції в Одесі обвалилася стеля: постраждали двоє поліцейських, у одного з них струс мозку і перелом обох ніг 01

Частина будівлі знеструмлена. У відомстві зазначають, що капітальний ремонт у главку проводився понад 15 років тому.

Постраждалі працюють у карному розшуку.

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В управлінні Нацполіції в Одесі обвалилася стеля: постраждали двоє поліцейських, у одного з них струс мозку і перелом обох ніг 02

Пізніше стало відомо, що в одного з потерпілих, крім саден і струсу мозку, діагностували закритий перелом обох ніг.

В управлінні Нацполіції в Одесі обвалилася стеля: постраждали двоє поліцейських, у одного з них струс мозку і перелом обох ніг 03
Фото: Думская

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