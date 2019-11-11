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11.11.19 16:04

Житель Донецької області пропонував правоохоронцям хабар за безперешкодне переміщення на окуповану територію $160 тисяч. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Донецькій області, залучені в ООС, спільно з прикордонниками зупинили переміщення через лінію розмежування великої партії готівки в іноземній валюті.

Житель Донецької області пропонував правоохоронцям хабар за безперешкодне переміщення на окуповану територію $160 тисяч. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

Через КПВВ "Новотроїцьке" на автомобілі марки MERCEDES VITO житель Донецької області намагався потрапити на тимчасово окуповані території. Під час поглибленого огляду автомобіля, який проводили працівники ДФС і Держприкордонслужби, були виявлені 160 270 доларів США готівки, прихованих в автомобілі від контролю. Після їхвиявлення вказаний громадянин запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду в розмірі 1 тис. доларів США за безперешкодне перевезення готівки через лінію розмежування.

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Житель Донецької області пропонував правоохоронцям хабар за безперешкодне переміщення на окуповану територію $160 тисяч 01
Житель Донецької області пропонував правоохоронцям хабар за безперешкодне переміщення на окуповану територію $160 тисяч 02
Житель Донецької області пропонував правоохоронцям хабар за безперешкодне переміщення на окуповану територію $160 тисяч 03
Житель Донецької області пропонував правоохоронцям хабар за безперешкодне переміщення на окуповану територію $160 тисяч 04
Житель Донецької області пропонував правоохоронцям хабар за безперешкодне переміщення на окуповану територію $160 тисяч 05

За цим фактом складено відповідні матеріали, які передані в Нацполіцію для вирішення питання про реєстрацію кримінального провадження за ознаками складу злочину, відповідальність за який передбачена ст. 369 Кримінального Кодексу України.

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