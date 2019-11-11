Майже 20 тонн пального вилучено із незаконного обігу в Черкасах. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

У рамках проведення операції "Акциз-2019" було встановлено, що посадовими особами однієї з черкаських підприємств на території обласного центру без необхідних дозвільних документів здійснюється зберігання і реалізація паливно-мастильних матеріалів (дизельне паливо і бензин).

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За результатами огляду автозаправної станції з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 8,6 тонни дизельного палива, 5,6 тонни бензину марки "А-95" і 5,4 тонни бензину марки "А-92" загальною орієнтовною вартістю майже 600 тис . грн.





Відносно правопорушників складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 1 ст. 164 КУпАП.