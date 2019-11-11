Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
11.11.19 17:09

Майже 20 тонн пального вилучено із незаконного обігу в Черкасах. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Черкаській області зупинили роботу незаконної АЗС і вилучили велику партію пального.

Майже 20 тонн пального вилучено із незаконного обігу в Черкасах. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

У рамках проведення операції "Акциз-2019" було встановлено, що посадовими особами однієї з черкаських підприємств на території обласного центру без необхідних дозвільних документів здійснюється зберігання і реалізація паливно-мастильних матеріалів (дизельне паливо і бензин).

Також читайте: Житель Донецької області пропонував правоохоронцям хабар за безперешкодне переміщення на окуповану територію $160 тисяч. ФОТОрепортаж

За результатами огляду автозаправної станції з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 8,6 тонни дизельного палива, 5,6 тонни бензину марки "А-95" і 5,4 тонни бензину марки "А-92" загальною орієнтовною вартістю майже 600 тис . грн.

Майже 20 тонн пального вилучено із незаконного обігу в Черкасах 01
Майже 20 тонн пального вилучено із незаконного обігу в Черкасах 02

Відносно правопорушників складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 1 ст. 164 КУпАП.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100