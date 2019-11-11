21-річного харків'янина затримано в поштовому відділенні Луганщини під час отримання посилки з наркотиками вартістю понад 100 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Співробітники слідчо-оперативної групи, які прибули на місце події, виявили та вилучили у чоловіка 10 пакунків з психотропною речовиною PVP приблизною вагою 100 г. Вартість психотропного зілля за цінами "чорного ринку" становить понад 100 тис. грн.

Цей факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за ст. 309 КК України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту". Вилучене спрямовано на експертизу до НДЕКЦ. Триває слідство.

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