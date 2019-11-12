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12.11.19 09:22

Протипіхотна міна, гранати та 2000 набоїв: у Вінницькій області біля Будинку культури виявили рюкзак з боєприпасами. ФОТОрепортаж

11 листопада поблизу будинку культури в селі Косаківка Липовецького району місцевий житель виявив військовий рюкзак з боєприпасами. Про свою знахідку він одразу повідомив до поліції. Небезпечні предмети вилучили поліцейські вибухотехнічної служби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції у Вінницькій області.

Як розповів начальник липовецької поліції Павло Дармограй, близько першої години дня надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що, прибираючи територію біля будинку культури, в листі він виявив військовий рюкзак з боєприпасами.

Зазначається, що місцеві поліцейські здійснювали охорону небезпечної знахідки до приїзду вибухотехніків.

Протипіхотна міна, гранати та 2000 набоїв: у Вінницькій області біля Будинку культури виявили рюкзак з боєприпасами 01

Спеціалісти вибухотехнічної служби з’ясували, що у рюкзаку міститься протипіхотна міна МОН 50 направленої дії, три гранати Ф1 із запалами до них та близько 2000 набоїв різного калібру.

Протипіхотна міна, гранати та 2000 набоїв: у Вінницькій області біля Будинку культури виявили рюкзак з боєприпасами 02

Походження боєприпасів та особу, яка їх залишила, встановлюють слідчі.

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Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), за що передбачено до 7 років позбавлення волі.

Протипіхотна міна, гранати та 2000 набоїв: у Вінницькій області біля Будинку культури виявили рюкзак з боєприпасами 03
Фото: сайт Нацполіції

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