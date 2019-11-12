Білецький показав позиції, з яких обстріляли машину 128-ї ОГШБр біля Новогнатівки. КАРТА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомили в пресслужбі "Нацкорпусу".

10 листопада в зоні розведення військ найманці РФ здійснили жорстокий напад на 128-му бригаду ЗСУ. Машину з військовими обстріляли протитанковою керованою ракетою, внаслідок чого четверо українських бійців зазнали поранень.

"Незважаючи на те, що вели обстріл з околиць Петрівського, які входять в "сіру" зону, Зеленський продовжує відводити війська", - підкреслив Білецький.

Він переконаний, що відведення військ безпосередньо пов'язане з підготовкою до продажу української землі.

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"Тут проглядаються інтереси всіх, крім українців: східного ворога, західних "партнерів", які потирають руки і вже ділять Україну в прямому сенсі слова на шматки. Ми не бачимо реакції влади на обстріл найманців РФ з боку "сірої" зони і своєю чергою спостерігаємо "розведення" військ і підготовку до продажу землі", - стверджує Білецький.