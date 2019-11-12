Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
12.11.19 10:48

Правоохоронці взяли урядовий квартал Києва під посилену охорону через проведення акції протесту, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У зв'язку з проведенням акцій з масовою участю громадян 12 листопада в центрі Києва працівники структурних підрозділів київської поліції та військовослужбовці Національної гвардії України несуть службу в посиленому режимі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

"Сьогодні, 12 листопада, згідно із раніше поданими заявками біля органів державної влади, кілька політичних партій та громадських організацій запланували проведення акцій з масовою участю громадян. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів Головного управління Національної поліції у м. Києві та військовослужбовці НГУ заступили на чергування у посиленому режимі", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці закликають організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконані ними службових обов’язків.

Нагадаємо, раніше нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко анонсував акцію протесту проти земельної реформи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні розгляне законопроєкти про ринок електроенергії, видобуток бурштину, реформу ДБР та ліквідацію корупційної схеми у сфері оцінювання нерухомості

Правоохоронці взяли урядовий квартал Києва під посилену охорону через проведення акції протесту, - Нацполіція 01
Правоохоронці взяли урядовий квартал Києва під посилену охорону через проведення акції протесту, - Нацполіція 02
Правоохоронці взяли урядовий квартал Києва під посилену охорону через проведення акції протесту, - Нацполіція 03
Правоохоронці взяли урядовий квартал Києва під посилену охорону через проведення акції протесту, - Нацполіція 04

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100