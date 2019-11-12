Президент пішов у відставку на вимогу армії. Моралес утік. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС Україна.

Він обіймав президентську посаду в Болівії з 2006 року і був оголошений переможцем виборів у жовтні, результат яких не визнала опозиція.

За кілька годин до оголошення Моралеса про відставку командувач Збройних Сил Болівії Вільямс Каліман заявив, що відмова Моралеса від влади дозволить вийти з політичної кризи, в якій перебуває країна.

"Ми пропонуємо президенту держави відмовитися від свого президентського мандата, аби дозволити умиротворення і підтримання стабільності заради добробуту нашої Болівії", - сказав пан Каліман.

В армії назвали недостатніми ухвалене в неділю рішення уряду провести нові президентські вибори, після того як аудит голосування 20 жовтня з боку Організації американських держав виявив "порушення норм".

У суботу на бік демонстрантів почали переходити окремі загони поліції у столиці країни Ла-Пас. Армія у неділю попередила, що "нейтралізує" будь-кого, хто піде зі зброєю на опозиційних демонстрантів.

У телезверненні до нації Ево Моралес заявив що залишає посаду, аби захистити своїх прихильників, будинки яких почали спалювати. Він закликав опозиційних демонстрантів припинити "нападати на братів та сестер, припинити спалювати та нападати".

"Мій гріх - бути представником корінного народу", - зазначив Моралес, який був першим представником корінного народу на посаді президента Болівії.

Разом з Ево Моралесом склав повноваження і віцепрезидент Гарсія Лінера.

"Переворот досяг успіху", - заявив він.

Оскільки у відставку пішла і 30-річна очільниця Сенату Адріана Салватьєра, наразі посада президента Болівії залишається вакантною.

Супротивники Ево Моралеса святкують його відставку на вулицях, скандуючи "Так, ми змогли!"

Нагадаємо, 20 жовтня в Болівії пройшли президентські вибори.

Підрахунок голосів тривав досить швидко і досяг позначки у 83% порахованих бюлетенів, коли раптом зупинився. На той момент вважалося, що країну чекає другий тур виборів, у якому змагатимуться Ево Моралес та лідер ліберальної опозиції, історик та експрезидент Карлос Меса.

Наступного дня підрахунок голосів відновився вже з позначки 95% порахованих бюлетенів і стало зрозумілим, що другого туру не буде - Ево Моралес отримав 47% голосів, випередивши Карлоса Месу на понад 10% голосів. За болівійським законодавством, відриву у 10% голосів було достатньо, щоб оголосити переможця виборів.

Після цього прихильники Карлоса Меси почали масові протести, внаслідок яких загинули три людини.

Організація американських держав (ОАД) та ЄС закликали до проведення другого туру виборів.

Втім, Ево Моралес не погодився на це і закликав вийти на вулиці своїх прихильників з шахтарських профспілок та корінних народів, які складають більшість населення цієї країни у серці Південної Америки.

Доповідь ОАД, оприлюднена у неділю, визначила, що мали місце втручання у комп'ютерну систему підрахунку голосів на виборах 20 жовтня і сфальсифіковані підписи у виборчих комісіях.



Фото: сайт ВВС

У неділю влада оголосила про проведення нових виборів і зміну складу ЦВК, проте опозиції цього було замало, і вона закликала передати владу "раді достойних".

Після оголошення Ево Моралеса про відставку, Карлос Меса назвав цю подію "перемогою над тиранією" та закликав не дозволити йому знову виставити свою кандидатуру на виборах.

Союзники Ево Моралеса - Венесуела та Куба - засудили події у Болівії як "переворот". Мексика запропонувала Ево Моралесу політичний притулок.

Ево Моралес став президентом Болівії 2006 року і довгий час був союзником Венесуели та Куби у регіоні.

У 2016 році він організував референдум щодо зняття обмежень на термін перебування на посаді президента, який завершився для нього поразкою.

Втім, пізніше Конституційний суд зняв ці обмеження, що дозволило Ево Моралесу знову балотуватися на виборах 2019 року.