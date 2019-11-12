Волонтерка Юсупова збирає гроші на апарат для відкачування гною з важких ран бійця: "Без нього може бути все дуже погано". ФОТО

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє волонтерка Наталя Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я купила дуже дорогий ВАК апарат (70 тис.) в реанімацію гнійного відділення і дуже потрібен ще один! Борт з пораненими прилетів у середу, в суботу у мене вже були зібрані гроші на один ВАК апарат. Сьогодні я була в реанімації, куди привезли воїна 24 років з важким пораненням, - написала вона. - Без нього може бути все дуже погано. ВАК день і ніч викачує всю гидоту з ран".

За словами Юсупової, апарат коштує 100 тис., але їй вдалося знайти зі знижкою за 70 тис. І ще є 11 тис. на другий.

"У мене змінився номер карти 4627 0551 5012 8394 Приват і 4441 1144 4022 0109 Монобанк", - повідомила волонтерка.

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