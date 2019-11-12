Угруповання, які нелегально виробляли деревне вугілля на Харківщині, завдали понад 21 млн грн збитків державі, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зокрема, у Балаклійському районі учасники груп організували протиправну вирубку дерев твердих порід для підпільного виробництва вугілля для продажу. Заготовлену сировину ділки переробляли у саморобних печах, які не мали необхідних захисних систем та забруднювали повітря шкідливими речовинами. Готову продукцію вони реалізовували через місця роздрібної торгівлі.

Діяльність ще чотирьох нелегальних виробництв блоковано в Ізюмському, Вовчанському, Балаклійському і Красноградському районах.

В Ізюмі оперативники СБУ виявили підпільні склади, на території яких зловмисники зберігали готове вугілля та здійснювали його фасування. Під час обшуків правоохоронці вилучили там понад п’ятдесят тонн деревного вугілля, пакувальні матеріали та фасувальне обладнання. Вартість вилученої продукції становить понад півтора мільйона гривень.

"Варто зауважити, що більшість екологічно шкідливих виробництв знаходилась у безпосередній близькості до населених пунктів регіону і загрожувало здоров’ю їх мешканців", - йдеться в повідомленні.

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За висновками економічних та інженерно-екологічних експертиз, діяльність угруповань завдала збитки державі на понад 21 мільйон гривень. Наразі у межах кримінальних проваджень розпочатих за ст. 241 (забруднення атмосферного повітря) та ст. 246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконних схем з державними лісовими ресурсами.



