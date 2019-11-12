Бесіда Дубінського і Деркача, Балога-хихотун, "Повстання ходячих мерців" в ОПЗЖ і вказівки щодо голосування нардепа від СН Люботи. ФОТОрепортаж

Із самого ранку під стінами парламенту тривають мітинги на підтримку і проти земельної реформи, а правоохоронці взяли урядовий квартал Києва під посилену охорону.

Тим часом, Рада призначила Шапрана членом Ради НБУ замість Милованова, прийняла в першому читанні зміни до законодавства про держслужбу, що спрощують процедуру звільнення чиновників, підтримала ліквідацію "майданчиків Яценка", ухвалила за основу законопроєкт про врегулювання питання видобутку бурштину, а також заявила про намір зробити іспит з іноземної мови при вступі до вишів обов'язковим.

Разом з тим, в "Слузі народу" пояснили, чому зняли з порядку денного законопроєкти про ринок землі: "Можливо, треба буде провести додаткові консультації з іншими фракціями".

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Пленарне засідання Верховної Ради 12 листопада.

Богдан Яременко (СН)





Андрій Деркач (позафракційний, праворуч) і Вадим Новинський (позафракційний).

Андрій Парубій (ЄС, крайній праворуч), Микола Величкович (ЄС, стоїть спиною) і Степан Кубів (ЄС, крайній зліва).

До Деркача і Новинського приєднався Олександр Абдуллін ("Батьківщина").

Сергій Соболєв ("Батьківщина") розповідає про щось очільниці фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко і Григорію Немирі ("Батьківщина").

Андрій Кожем'якін ( "Батьківщина", зліва) та Денис Монастирський (СН, праворуч).

Віктор Балога-хихотун ( "За майбутнє", по центру) вітається з Антоном Кіссе.

Ярослав Железняк ("Голос", крайній праворуч) розповідає про щось Святославу Вакарчуку ("Голос", по центру) і Сергію Рахманіну ("Голос", крайній зліва).

Глава фракції СН Давид Арахамія розмовляє з колегами.

Денис Монастирський спілкується з Галиною Янченко.

Тим часом, Дмитро Любота (СН) вирішив перевірити свої повідомлення.

У чаті під назвою "Робота" активно обговорювалася тема помічників, а також закликали голосувати за законопроєкт №2233 про внесення змін на ринку електроенергії:

- Давайте осіб 20-30 помічників відправимо, тільки живих. Щоб якщо треба було кричати - то кричали)

- Колеги, стежимо за тим, щоб голосували 2233, і не виходимо із залу. Ми стежимо за тими, хто отримав команду по телефону не голосувати. Дякую за розуміння

Писклинець Ігор надіслав повідомлення Люботі: "Сказали мені, що на 31.10 зареестровано угод на 11 млн. Занесуть перелік я скину. Каже зараз вже не можна реєструвати, щоб було жовтнем".

Зазначимо, що Ігор Писклинець є заступником голови Надвірнянської райради.

А ось і прохання не голосувати за законопроєкт 2233.

Олександр Дубінський і Андрій Деркач.

Ірина Геращенко (ЄС) спілкується зі спікером Дмитром Разумковим.

Нардепи від СН.





Андрій Іванчук (позафракційний) і Михайло Радуцький (СН).

Богдан Яременко (СН) спілкується з Євгенією Кравчук (СН) і Микитою Потураєвим (СН).

Дубінський після розслідування журналістів прийшов у Раду у футболці "#мама любит скорость".

Нардепи від СН.

Антоніна Славицька (ОПЗЖ) читає "компліменти" на свою адресу

"Нє, цей лук, звичайно, sexy, але ОПЗЖ в цілому нагадує" Повстання ходячих мерців ".

Нардепи в ложі Кабміну. Ірина Геращенко робить селфі.

Фото: Цензор.НЕТ