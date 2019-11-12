СБУ ліквідувала злочинну схему незаконної вирубки лісу на Житомирщині. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це 12 листопада повідомили в пресслужбі відомства.

Незаконний бізнес організували два жителі Новограда-Волинського. Один із чоловіків закуповував у державних і комунальних лісгоспів невраховану деревину. Його компаньйон, який володіє деревопереробним підприємством, відповідав за виготовлення деревного вугілля.

Легалізація лісоматеріалів відбувалася через низку підприємств, оформлених на бездомних.

За попередньою оцінкою, в Європу незаконно експортували продукцію на суму понад 14 млн грн. В рамках справи СБУ провела 15 обшуків, під час яких було вилучено продукцію, автомобілі та документи.

Правоохоронці перевіряють, чи причетні місцеві чиновники лісгоспів до даної схеми.

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