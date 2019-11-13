Суркіс вивчає годинник за 31 млн франків, "інвестпроєкт з принцесою" нардепа від СН Задорожного і "аргументи для людей" від агропідприємця мажоритарщика Бакунця, - робота ВР 13 листопада. ФОТОрепортаж

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Пленарне засідання Верховної Ради 13 листопада.

Григорій Суркіс (ОПЗЖ) в оточенні колег.

Суркіс вивчає годинник.

31 млн франків. Сталь.

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук спілкується з главою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією.

Міністр Тимофій Милованов у ложі Кабміну.

Андрій Задорожний (СН) перевіряє повідомлення.





"Говорив вчора з Єр. Його зацікавив інвест проект з принцесою. Завтра запропонував зустрітись. Передзвоне зранку", - сказано в повідомленні.

Пізніше він отримав повідомлення з двома прізвищами: "Абуєв Умар Хасанович і Мачугін Володимир Михайлович"







Андрій Герус (СН), Юрій Шаповалов ("За майбутнє") та Ігор Палиця ("За майбутнє").

Андрій Кожем'якін ("Батьківщина") і Володимир Гевко (СН)

Олександр Ковальов (позафракційний)







Павло Бакунець (позафракційний) перевіряє свої повідомлення.

"На рахунок управителя нового це офіційна інфа? Бо я теж про це знаю, але неофіційно. То теж х-ня нездорова. Треба забезпечити, щоб Гарант палки в колеса не вставляв. Минулого року Дуби затягнули процес запуску як могли", - написал нардепу Руслан Гірка.

Зауважимо, що Руслан Гірка є заступником мера Новояворівська Львівської області. А Бакунець обраний в окрузі №122, куди входить м.Новояворівськ. Зазначимо, що в Новому Роздолі і Новояворівську на Львівщині обласна державна адміністрація оголосила надзвичайну техногенну ситуацію у зв'язку зі зривом опалювального сезону. Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ, що подають тепло і електроенергію в будинки жителів, зараз фактично не функціонують. Обидві теплоелектроцентралі належали фірмам братів Ярослава і Богдана Дубневичів ТОВ "Енергія-Новояворівськ", ТОВ "Енергія-Новий Розділ" та ТОВ "Енергія". На початку 2018 р. у Львові затримали чотирьох службовців цих фірм за підозрою в крадіжці газу НАК "Нафтогаз України". За даними правоохоронців фірми штучно збільшували обсяги відпущеного населенню тепла, щоб отримувати більше "дешевого" газу, який замість "дорогого" витрачали на виробництво електроенергії. Пізніше суд заарештував обидві ТЕЦ і передав їх Агентству з розшуку і менеджменту активів (АРМА), яке визначило для них нового керуючого. Через протести частини працівників і нестачу персоналу роботу на ТЕЦ довго не вдавалося запустити. У листопаді 2018 р. роботу на обох ТЕЦ налагодили і жителі Новояворівська та Нового Роздолу почали отримувати тепло в будинки. Незважаючи на те, що роботу ТЕЦ вдалося тоді запустити, на теплоелектроцентралях постійно виникали проблеми. У січні цього року на Новороздільській ТЕЦ сталася масштабна аварія, в результаті якої у частини жителів міста прорвало труби. Наслідки аварії до кінця не усунули і донині.

"Для Юлі це останній шанс. Це шантаж із її сторони. Вона ходила до Зе, щоб призначили її людей трохи – отримала відмову. Тому зараз займається шантажем", - пише нардепові Ігор Пацула.

"Я поняв. Назвіть два аргументи, щоб я мав людям казати", - відповідає нардеп.

Зазначимо, Ігор Романович Пацула є власником низки агропідприємств у Львівській області, розташованих зокрема на території 122-го округу, де був обраний Бакунець.

Також зауважимо, що Бакунець проголосував за прийняття в першому читанні законопроекту про ринок землі.

Фото: Цензор.НЕТ